Правительство России проведет масштабную цифровую трансформацию промышленности Фото: Александр МИЛКУС

Правительство России проедет масштабную цифровую трансформацию промышленности. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Документ предусматривает активное внедрение в производственную практику шести ключевых новаций: искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, технологий дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных технологий. Они в свою очередь помогут повысить производительность труда, снизят себестоимость продукции и ускорят вывод товаров на рынок», – сообщается на сайте правительства РФ.

Кабмин рассчитывает, что благодаря трансформации будет выпускаться не менее 70% высокотехнологичной продукции.

Также правительство намерено провести трансформацию в социальной сфере, в результате которой будут реализованы четыре проекта. «Умное производство» сформирует эффективную систему поддержки российских программных решений для обрабатывающей промышленности, «Цифровой инжиниринг» внедрит ехнологий виртуальных испытаний продукции, «Новая модель занятости» усовершенствует механизмы подбора кадров, а «Продукция будущего» расширит возможности по выпуску продукции под заказ конкретного потребителя.