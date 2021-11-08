Жителей Москвы предупредили о сильном ветре 8 ноября 2021

В Москве ожидаются мощные порывы ветра Фото: REUTERS

Москвичам рекомендуют быть внимательными, находясь на улице, в связи с усилением ветра. Об этом сообщает Городское хозяйство Москвы в своем телеграм-канале в понедельник, 8 ноября 2021 года.

"Сегодня в столице местами ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с, - говорится в сообщении. - Будьте внимательны на улице".

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец озвучил прогноз, что во вторник, 9 ноября, в российской столице наступит похолодание. По его словам, даже днем будет не теплее +5 градусов.

Дождь начнет переходить сначала в мокрый снег, потом в заряды снега, причем достаточно интенсивные, и все это будет сопровождаться штормовым ветром, с порывами до 18 метров в секунду, уточнил синоптик.