Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе на открытии торгов превысила в понедельник, 8 ноября, 960 долларов за тысячу кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 962,2 за тысячу кубов, или 80,5 евро за МВт в час.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе снова приостановилась прокачка газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа». Поставки газа прекратились в субботу, 6 ноября, в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени, после чего начался реверс газа по газопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. На тот момент он составлял около 139,5 тысяч кубометров в час.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Белоруссия получает российский газ в рамках долгосрочных контрактов по цене в 3-4 раза дешевле, чем другие страны Европы, и в 7-10 раз ниже, чем на спотовых рынках.