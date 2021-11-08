Коронавирус у главы Минприроды Александра Козлова: Болезнь протекает в лёгкой форме

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.

"Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет, - уточнил представитель ведомства. - Министр находится дома, работает в дистанционном формате".

В связи с заболеванием очное участие Козлова в ранее запланированных мероприятиях на текущую неделю полностью исключено. В частности, руководитель Минприроды не прибудет в Глазго на вторую неделю переговоров саммита по экологии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Конференция по климату в Глазго открылась в воскресенье, 31 октября, с минуты молчания по жертвам коронавируса.

Президент России Владимир Путин не выступал на климатическом саммите в Глазго в формате видеоконференции, поскольку такая возможность не предусмотрена технически, однако глава государства записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции.