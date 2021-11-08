Песков ответил на вопрос об эффекте нерабочих дней в России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока еще рано делать выводы об эффекте нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов", - констатировал представитель Кремля, напомнив, что мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

По словам Пескова, "полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Путин поручил расширить объемы тестирования, тем самым разорвав цепочку распространения вируса.

Общероссийские нерабочие дни уже завершились, однако в пяти регионов этот режим будет продлен в связи с эпидемиологической ситуацией.