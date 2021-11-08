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Общество8 ноября 2021 14:02

Замуж за Дракулу: специалисты рассказали о самых необычных костюмах московских молодоженов

Отмечается, что наиболее популярными остаются традиционные, классические свадьбы
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Отмечается, что наиболее популярными остаются традиционные, классические свадьбы

Отмечается, что наиболее популярными остаются традиционные, классические свадьбы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, что молодожены чаще всего на регистрацию брака приходят в тематических нарядах по фильмам "Труп невесты", "Дракула" и "Звездные войны". Об этом в понедельник, 8 ноября 2021 года сообщает "Ридус".

"К нам на регистрацию брака приходят пары и их гости, одетые в стиле Гэтсби, Пиратов Карибского моря, эльфов из „Властелина колец“, в стиле „Звездных войн“, в винтажном стиле, байкеры, рыцари с прекрасными принцессами. А вот стиль нашумевшего сериала „Игра в кальмара“ до нас пока не дошел", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что наиболее популярными все же остаются традиционные, классические свадьбы.

Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы рассказала RT о 20 парах, которые изъявили желание пожениться накануне Нового года. Как отметили специалисты, всего за последние десять лет в канун Нового года в Москве поженились около 3 тысячи пар.

Ранее сообщалось, что приложение Tinder добавил новую функцию Plus One. Она предназначена для тех, кто хочет найти спутника на свадьбу или самим стать партнером для кого-то. По данным свадебного агентства WeddingWire, в 2021-2022 годах количество церемоний заключения брака увеличится на 20% по сравнению с обычным сезоном до пандемии коронавируса, передает ФАН.