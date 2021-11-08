Прокурор заявил, что Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ

Пол Уилан все еще надеется на отправку в США Фото: REUTERS

Осужденный за шпионаж против России американец Пол Уилан предпринял попытку получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде, рассматривающего апелляцию защиты гражданина США.

"Он, являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности", - заявил Лукоянов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Американца задержали в своем номере столичной гостиницы "Метрополь" после осуществления "акта шпионской деятельности". В частности, в ходе обыска после встречи с его российским осведомителем, в номере был обнаружен "электронный носитель" - флешка, на которой был обнаружен список сотрудников российской спецслужбы.

Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России.