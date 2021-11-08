В вологодских моногоспиталях становится меньше пациентов

Позитивная динамика держится уже две недели, за последние дни количество госпитализированных снизилось на 100 человек, сообщил губернатор Олег Кувшинников в прямом эфире в сети «ВКонтакте».

«Благодаря труду медработников и введенным ограничительным мерам мы значительно снизили нагрузку на моногоспитали. Сегодня она составляет 85 процентов от общего коечного фонда. Это хорошие новости», – рассказал Кувшинников.

Он, отметил, что в последнее время в области стабилизировался прирост госпитализированных и держится на уровне 1700-1850 человек. Сейчас в моногоспиталях региона развернуто 2040 коек, лечатся 1740 человек. Однако рост заболевших продолжается, и власти региона не исключают, что придется разворачивать дополнительные койки в моногоспиталях.

«Новые койки уже готовы. Если число госпитализированных будет расти, то мы развернем по 100 коек в Сокольской ЦРБ и Шекснинской ЦРБ. Также в течение семи дней откроем 300 коек в медсанчасти «Северсталь» и 160 в Вологодской городской больнице №2, – заявил Кувшинников. – Но я очень надеюсь, что этого делать не придется».

Добавим, что власти Вологодской области не будут продлевать нерабочие дни. С 8 ноября организации и предприятия региона возвращаются к прежнему режиму работы.