Экоактивистка Грета Тунберг рассказала об угрозах в свой адрес

Грета Тунберг (в центре) Фото: REUTERS

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг рассказала журналистам, что в ее адрес поступали угрозы. Об этом она заявила в интервью испанскому телеканалу LaSexta.

18-летняя девушка уточнила, что не проживает с родителями, чтобы меньше людей знали ее место жительства. Экоактивистка также призналась, что не хочет связывать свою жизнь с политикой.

Как ранее писал сайт kp.ru, Грета Тунберг назвала климатическую конференцию ООН провалом, а мировые лидеры, которые принимали участие в обсуждении, являются притворщиками. Она считает, что политики не способными повлиять на эту ситуацию и изменить ее в лучшую сторону.

Напомним, Грета Тунберг возглавила акцию протеста в пятницу, 5 ноября, в шотландском Глазго. На нее вышли несколько тысяч сторонников Тунберг, требующие от участников конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата сохранить планету.