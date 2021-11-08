Сахалинская область опередила все регионы ДФО по производству овощей

Больше всего овощей производят в Сахалинской области для местного населения среди всех регионов Дальнего Востока. На островах на одного человека приходится около 20 килограммов сельскохозяйственных культур.

Огромный вклад в развитие аграрного производства в островном регионе сделали местные власти — они активно поддерживают бизнес данной категории. Одним из первых совхозов, который выращивает овощи на Сахалине, стал «Тепличный». Свою продукцию он предлагает населению в обычных супермаркетах и фирменных магазинах.

«В нашей области с неблагоприятными условиями для производства сельхозпродукции региональная политика направлена на поддержку местных производителей. Ведь сильное собственное сельхозпроизводство обеспечивает укрепление продовольственной независимости островов, стабильное снабжение жителей качественными продуктами в необходимом объеме, — отмечает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Важнейший приоритет — сохранение здоровья людей, а качественное и полноценное питание — значимая составляющая этой задачи».

За три года выращивание овощей в защищенном грунте на островах увеличили в три раза. Это как раз-таки и стало одним из компонентов, благодаря которым Сахалин вышел в лидеры по ДФО. Сейчас в среднем по Дальнему Востоку на одного жителя приходится менее 3 килограммов овощей, в то время как островной регион предлагает одному человеку более 20. Кроме того, средний показатель по России сейчас равен примерно 8 килограммам, а это значит, что Сахалин по производству овощей опережает не только регионы ДФО, но и многие субъекты страны.

В Южно-Сахалинске сейчас насчитывается десять торговых точек «Тепличного», а в другие районы островного региона организована выездная продажа сельскохозяйственных культур. Что касается сел — туда отправляют автолавки. Цены в магазинах сельхозпроизводителя ниже среднерозничных — это стало возможно благодаря минимальной наценке на товары. Сахалинцы отмечают, что продукция местного агропроизводителя очень привлекательна, в том числе из-за цен.

«Продукция мне очень нравится. Огурцы по 150 рублей, помидоры по 200 рублей. Очень вкусные! Сегодня закупилась зелеными помидорами по 30 рублей. Они у меня дома дозреют. Еще беру редис, морковь, капусту, картофель, зелень разную. Помню времена, когда овощи были на вес золота, а зимой о сахалинских витаминах оставалось только мечтать», — поделилась пенсионерка Елена Бубнова.

По словам министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инны Павленко, у островных жителей очень развито доверие к местной продукции, благодаря свежести, качеству и возможности приобретать ее даже зимой. Правительство Сахалинской области и местные предприятия вкладывают максимальные усилия для обеспечения высокого потребительского спроса, отмечает чиновница.