Глава Амурской области Василий Орлов подвел итоги дорожной кампании 2021 года

В Приамурье подвели итоги дорожной кампании 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области подвели итоги дорожной кампании 2021 года. Глава региона Василий Орлов 8 ноября провел совещание по вопросам строительства, реконструкции и планового ремонта автомобильных дорог, а также дорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В нем приняли участие представители регионального Минтранса, министерства ЖКХ, администрации города Благовещенска, а также представители подрядных организаций. Участники совещания подвели итоги кампании 2021 года и обсудили проблемы, которые возникли при реконструкции и ремонте автомобильных дорог в Благовещенске и в области в целом.

Василий Орлов напомнил, что подрядные организации в этом году выполнили большой объем работ в достаточно тяжелых условиях – область пережила сильнейший паводок. Тем не менее, на некоторых участках работы были закончены досрочно. Губернатор отметил положительный эффект от введённой системы ранней контрактации на производство дорожных работ на региональной сети.

- Контрактация в 2020 году трех участков дороги Благовещенск – Гомелевка привела к досрочному завершению работ в текущем сезоне, подрядчик, получив контракт заранее, в зимнее время подготовил все необходимые материалы и приступил к работам весной. Уже готовится к сдаче большой 27-ми километровый участок от Толстовки до Придорожного, контрактация объекта была проведена под лимиты 2022-2023 года, нужно продолжить эту систему дальше, - подчеркнул Василий Орлов.

Большая работа по обновлению дорог идёт в Благовещенске. Губернатор поддержал предложение городских властей разработать единую карту ремонта дорог и коммуникаций. Она позволит закрепить точные сроки исполнения контрактов, а также поможет информировать жителей города о предстоящих отключениях воды и закрытых участках дорог.

- Производственная карта позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами. Таким образом, амурская столица будет управляемо и стабильно функционировать, а жители будут понимать, на какой период не будет воды в домах, проезда по улице, перераспределены транспортные потоки, и другие изменения, - рассказал заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

В 2021 году на дорожные работы в Приамурье было выделено 21 миллиарда рублей. Из них более 9 миллиардов рублей были направлены на строительство нового моста через реку Зея. Средства на финансирование региональной дорожной кампании поступили из федерального и областного бюджетов, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году общая потребность из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также формирование резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций составляет более 8 миллиардов рублей, часть средств уже предусмотрена.