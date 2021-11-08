Россия подписала контракт на создание тяжелого вертолета вместе с Китаем Фото: REUTERS

Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета, это произошло еще 25 июня 2021, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«25 июня текущего года мы подписали контракт. Соответственно, мы будем разрабатывать только часть агрегатов – это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система плюс накачка ресурса для этого вертолета», – приводятся слова Богинского на сайте Кремля.

По словам гендиректора «Вертолетов России», российско-китайский проект рассчитан на 13 лет. В ходе его реализации отечественная промышленность сможет приобрести дополнительные навыки и компетенции, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что у России на вооружении 2 тысячи боевых беспилотных летательных аппаратов.