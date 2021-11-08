Лавров заявил, что Россия осуждает решение США не признавать выборы в Никарагуа

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия осуждает призывы США к другим странам не признавать итоги выборов в Никарагуа, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как я понимаю, руководство Белого дома буквально вчера вечером, когда выборы завершились, выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом, - констатировал Лавров. - Считаем это неприемлемым и такую линию мы решительно осуждаем".

Глава внешнеполитического ведомства России обратил внимание, что на выборах в Никарагуа присутствовали в том числе и российские наблюдатели. Они не зафиксировали никаких нарушений.

Как ранее писал сайт kp.ru, сенатор Владимир Полетаев возглавил российскую делегацию наблюдателей на выборах в Никарагуа, которые состоялись 7 ноября. В республике выбрали президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и депутатов парламента.