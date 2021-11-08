Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного технического осмотра для автовладельцев.

Как сказано в отзыве кабинета министров, согласно техническому регламенту Таможенного союза проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. Правительство считает, что в текст законопроекта необходимо внести правки, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

Как писал сайт kp.ru, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею отменить в России для автомобилистов процедуру обязательного техосмотра. Также ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что данный законопроект планируют принять до конца 2021 года.