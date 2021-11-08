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Политика8 ноября 2021 15:12

Лавров: переговоров в Нормандском формате не будет, пока Киев не начнет соблюдать минские соглашения

Глава МИД России посоветовал директору ЦРУ повлиять на украинские власти
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна отклоняет предложение об участии в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Нормандском формате, которую западные коллеги планировали провести 11 ноября.

"Ничего не будет прежде всего потому, что нам необходимо понять, какой будет результат, - подчеркнул Лавров. - И насколько этот результат будет опираться выполнение Украиной всех предыдущих решений ".

Глава МИД РФ также рассказал журналистам, что в беседе с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом рекомендовал Вашингтону объяснить Киеву необходимость уважать позицию США и Совета Безопасности ООН о соблюдении минских соглашений.

Министр напомнил, что Россия направила в Париж конструктивные предложения по урегулированию ситуации, но не получила на них никакого ответа.

Как ранее писал сайт kp.ru, Уильям Бернс во время визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и особый статус Донбасса.