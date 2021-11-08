Минпросвещения предлагает приравнять нападения на школы к терактам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство просвещения России предлагает приравнять нападения на образовательные учреждения к террористическим действиям. С таким заявлением выступила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики».

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям», – сказала она.

По мнению Фальковской, такие меры позволят повысить ответственность «всех субъектов системы профилактики к данному факту».

Как писал сайт kp.ru, ранее Минобрнауки разработало инструкцию на случай вооруженного нападения на вуз.

Напомним, утром 20 сентября 2021 произошло вооруженное нападение на Пермский государственный университет. По официальным данным, в результате ЧП погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены.