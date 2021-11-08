Германия просит ЕС дать коллективный ответ на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе

До полутора тысяч мигрантов собралось на белорусско-польской границе. Фото: кадр из видео.

За коллективный ответ Евросоюза на осложнение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе выступает Германия, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД ФРГ Андреа Зассе.

Зассе предполагает, что коллективным ответом ЕС может быть продление или расширение санкций против Минска, а также помощь в защите внешних границ Евросоюза тем странам, которые граничат с Белоруссией. Андреа Зассе отметила, что мигрантов направляют в сторону Польши «отчасти с принуждением».

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт охарактеризовал прибытие большого числа беженцев со стороны Белоруссии к Польше как «гибридное нападение на одну из стран ЕС» и отметил, что «Европа будет совместно противодействовать этому».

Как ранее сообщалось на kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Позже появилось видео, снятое МВД Польши, на котором видна толпа мигрантов, стоящая перед заграждением из колючей проволоки.

Мигранты заявили, что их конечной целью является Германия. Некоторые группы мигрантов пытались прорваться на территорию Польши силой, проделав бреши в заграждении из колючей проволоки, но, по информации польской Пограничной Стражи, им это не удалось.