Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море проводятся для сдерживания России Фото: REUTERS

НАТО и Соединенные Штаты стремятся сдержать Россию, о чем говорят учения союзников по Североатлантическому альянсу в Черном море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия – НАТО», – сказал дипломат на брифинге.

Лавров отметил, что этот акт «полностью нарушен в своей ключевой части», провозглашающей не перемещать военную инфраструктуру на Восток. По словам главы МИД РФ, Москва привыкла готовиться к любым провокациям.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин предвидел попытки американцев разместить базы НАТО в Центральной Азии и во время встречи в Женеве предостерегал лидера США Джо Байдена от этих шагов.