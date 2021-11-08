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Политика8 ноября 2021 15:49

Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море проводятся для сдерживания России

Москва привыкла быть готовой к любым провокациям, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море проводятся для сдерживания России

Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море проводятся для сдерживания России

Фото: REUTERS

НАТО и Соединенные Штаты стремятся сдержать Россию, о чем говорят учения союзников по Североатлантическому альянсу в Черном море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия – НАТО», – сказал дипломат на брифинге.

Лавров отметил, что этот акт «полностью нарушен в своей ключевой части», провозглашающей не перемещать военную инфраструктуру на Восток. По словам главы МИД РФ, Москва привыкла готовиться к любым провокациям.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин предвидел попытки американцев разместить базы НАТО в Центральной Азии и во время встречи в Женеве предостерегал лидера США Джо Байдена от этих шагов.