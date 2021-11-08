«Лидеры России» возглавят новую аэрокосмическую корпорацию

Победитель конкурса "Лидеры России" Антон Алексеев (справа) назначен гендиректором корпорации "Новый космос". Его заместителем стал финалист конкурса Илья Бабенко (слева). Фото: АНО "Россия - страна возможностей".

Генеральным директором акционерного общества «Корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос» назначен победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев. Должность первого заместителя гендиректора корпорации займет финалист специализации «Финансы и технологии» Илья Бабенко. Конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Вновь созданная корпорация «Новый космос» займется реализации прорывных инновационных проектов в космической и цифровой сфере.

- АК «Новый космос» ставит своей миссией внесение значимого вклада в технологическое лидерство России и выстраивание профильного международного сотрудничества, - отметил Антон Алексеев. - Ряд перспективных контактов с европейскими партнерами уже инициированы. Уверен, новый формат и возможности корпорации смогут вывести на качественно иной уровень проекты в космической сфере, некоторые из которых уже запущены на юге нашей страны.

По словам Ильи Бабенко, перед командой «Нового космоса» стоит амбициозная задача – запустить предприятие с нуля. Одним из направлений деятельности корпорации станет научная и просветительская работа, к которой планируется привлекать молодежь.

- Мы ставим перед собой перспективные задачи по созданию малых космических аппаратов, созданию цифровых сервисов и платформ для исследовательских и образовательных проектов, а также по проведению научно-просветительских мероприятий по профильным тематикам для вовлечения молодежи и ученых в космическую и цифровую индустрии, – рассказал Илья Бабенко. – Сегодня особенно бурными темпами развивается космос, многие страны пытаются достичь передовых позиций. Космос, по сути, становится всё более «цифровым».

Заняв кресло гендиректора корпорации «Новый космос», Антон Алексеев параллельно продолжит свою работу в качестве советника губернатора Ростовской области на общественных началах. Ранее в этой должности он реализовал несколько крупных проектов по цифровизации региона. В 2021 году по инициативе Алексеева были запущены новые проекты в сфере космических технологий, разработанные совместно с Центром космических технологий «Арктурус», Минобрнауки России, а также другими профильными организациями. В числе такие проектов – подготовка первого космического спутника из Ростовской области, который планируется запустить в ноябре с космодрома «Восточный», и разработка космического аппарата для исследования ледовой обстановки Северного морского пути. Кроме того, Антон Алексеев участвовал в запуске всероссийского образовательного проекта «Космический всеобуч» и управленческого просветительского курса Chief Space Officer.

Конкурс «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» с 2017 года. Главой наблюдательного совета АНО является президент России Владимир Путин. Главные задачи организации – создание условий для личностной и профессиональной самореализации граждан, повышение социальной мобильности и развитие эффективных социальных лифтов. Кроме конкурса «Лидеры России» АНО «Россия – страна возможностей» реализует на своей платформе еще 25 крупных проектов. В их числе - конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и многие другие.