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Общество8 ноября 2021 16:19

Суд Москвы оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Общая сумма штрафов для компании достигла 41 миллиона рублей
Абдулла ШАКИРОВ
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Суд Москвы оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Суд Москвы оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google еще на 2 милллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.

«Суд рассмотрел административный протокол в отношении Google…и назначил штраф в 2 миллиона рублей», – рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Общая сумма штрафов достигла 41 миллиона рублей. Рассмотрение еще двух протоколов пройдет 29 ноября 2021.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала текущего года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, эта сумма 187 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 суд отказал Facebook в отсрочке оплаты штрафов на 17 миллионов рублей, наложенных за отказ удалимть запрещенный контент.

В августе 2021 суд оштрафовал Google на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в Росии информацию.