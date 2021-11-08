Россия упростит выдачу виз иностранцам для вакцинных туров

Специалист отметил, что виза для въезжающих по этой программе должна быть прообразом электронной визы и должна выдаваться по упрощенному порядку Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко в беседе с "Известиями" рассказал, что к концу 2021 года Россия может облегчить визовый режим для иностранцев, желающих приехать за вакциной.

"До нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике", - пояснил он.

Специалист отметил, что виза для въезжающих по этой программе должна быть прообразом электронной визы, то есть должна выдаваться по упрощенному порядку. Решение по этому вопросу сейчас должны утвердить в МИД и МВД.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом против коронавируса "Спутник V", сообщает RT.

Президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более оперативно признавать вакцины от коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на саммите G20 в Риме, передает РИАМО.