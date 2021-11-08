Умерла Алия Хамбикова, 21-летняя российская волейболистка

Алия Хамбикова Фото: соцсети

В возрасте 21 года умерла российская волейболистка, блокирующая клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Об этом сообщила пресс-служба мужского волейбольного клуба «Урал».

Причиной смерти спортсменки стала болезнь. Последний раз Хамбикова принимала участие в официальном матче в октябре.

- Ушла из жизни блокирующая «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким… Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее на 82-м году жизни умерла Светлана Леонова, вдова советского космонавта Алексея Леонова. По словам знакомого семьи, причиной смерти женщины стала коронавирусная инфекция. До выхода на пенсию Светлана Леонова работала в редакционно-издательском отделе Центра подготовки космонавтов. Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос.