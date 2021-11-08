Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации на границе с Белоруссией

Анджей Дуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны.

- В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб, — говорится в сообщении польского ведомства.

Напомним, группы мигрантов, собравшихся у белорусско-польской границы, пытаются прорваться на территорию Польши силой. На опубликованных кадрах видно, что группа людей пытается проделать брешь в заграждении из колючей проволоки. Польские силовики несколько раз выпускают в сторону мигрантов газ. Пограничная стража Польши сообщает, что попытки мигрантов силой прорваться на территорию страны были неудачными.