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В мире8 ноября 2021 17:30

Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации на границе с Белоруссией

Глава государства встретится с премьер-министром, министрами и главами служб
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анджей Дуда

Анджей Дуда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны.

- В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб, — говорится в сообщении польского ведомства.

Напомним, группы мигрантов, собравшихся у белорусско-польской границы, пытаются прорваться на территорию Польши силой. На опубликованных кадрах видно, что группа людей пытается проделать брешь в заграждении из колючей проволоки. Польские силовики несколько раз выпускают в сторону мигрантов газ. Пограничная стража Польши сообщает, что попытки мигрантов силой прорваться на территорию страны были неудачными.