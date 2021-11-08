Под Москвой полицейские расследуют загадочную смерть девятиклассницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские правоохранительные органы начали расследование гибели 15-летней девочки, тело которой было обнаружено в воскресенье, 7 ноября в одном из дворов подмосковного Лыткарина. Об этом в понедельник, 8 ноября 2021 года сообщает mk.ru.

Как стало известно изданию, потерпевшая Марина (имена изменены) пришла в гости к своей однокласснице Миле, чтобы вместе провести выходные. Девочки ходили в гости к своим знакомым, периодически возвращаясь домой.

7 ноября около 7 часов утра подруги в очередной раз подходили к дому. Марина сказала подруге, чтобы та шла в квартиру, а сама она хотела немного подышать воздухом. Когда через 15 минут девушка так и не пришла, Мила вышла ее искать и обнаружила Марину лежащей на асфальте перед домом. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть.

По словам знакомых девочки, она рассказывала о своих дальнейших планах и никогда ни на что не жаловалась.

Сейчас полиции придется разобраться в деталях инцидента, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сайту kp.ru стали известны подробности жуткого преступления в подмосковном городе Озёры. Девочку, которую искали в Подмосковье, отец убил за кусочек шашлыка.