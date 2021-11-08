Дети в России стали болеть коронавирусом в десятки раз чаще из-за дельта-штамма

Дети стали чаще болеть ковидом с появлением в России дельта-штамма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В РФ в десятки раз увеличилось количество случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия-24». Специалист связывает это с появлением в стране дельта-штамма COVID-19. Именно после того, как штамм дельта появился на территории РФ, заболеваемость среди несовершеннолетних резко возросла.

«С момента появления дельта-штамма, с середины лета, активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», - сказал Евгений Тимаков.

Вирусолог отметил, что в случае заболевания других членов семьи вероятность того, что ребенок заболеет ковидом, составляет 80-90 процентов. Кроме того, по мнению Тимакова, именно дети становятся основным источником распространения инфекции.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил об универсальном составе вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», что дает возможность рассматривать этот препарат для профилактической вакцинации детей.