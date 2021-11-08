Ангела Меркель рассказала, что на пенсии собирается читать и спать

Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься на пенсии. Фото: REUTERS

Ангела Меркель рассказала в интервью Deutsche Welle, чем займется, когда уйдет на пенсию с поста федерального канцлера ФРГ. Меркель заявила, что политикой заниматься больше не собирается.

«Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь», - сказала она.

Ангела Меркель рассказала, что собирается «читать и спать» и отводит два месяца на то, чтобы понять, чем ей хотелось бы заниматься на пенсии.

«Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове. Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев», - объяснила она.

Официальное уведомление об окончании полномочий Ангеле Меркель, которая возглавляла правительство Германии 16 лет, вручили 26 октября 2021 года. Ранее сообщалось, что состояние Меркель оценивается в три миллиона евро.