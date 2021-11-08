Аналитики сообщили, что в Сочи и Краснодаре комнаты дорожают быстрее всего

Аналитики "Мир квартир": В Сочи и Краснодаре комнаты дорожают быстрее всего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты портала "Мир квартир" проанализировали динамику цен на комнаты в 69 крупнейших городах России и назвали те из них, где комнаты подорожали наиболее всего. Так, с ноября 2020 года комнаты в Сочи подорожали вдвое, а средний тип этого жилья в городе-курорте теперь стоит 3,4 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 8 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru

"Комнаты подорожали на волне общего роста стоимости недвижимости. Но возросшие цены порой больше отражают ожидания продавцов, нежели реальный спрос. И поскольку интерес к комнатам существенно ниже, чем к полноценным квартирам, в следующем году может наступить некоторое "охлаждение" цен", - пояснили в компании.

На втором месте расположился город Краснодар (плюс 55%). Больше чем на четверть выросли ценники в Калининграде и Севастополе, Санкт-Петербурге, Чите, Москве, Казани, Симферополе и Владикавказе.

В среднем комната в России в настоящее время стоит 976 тысяч рублей, то есть на 17 процентов больше, чем год назад.

В Москве в третьем квартале 2021 года зарегистрировали свыше 32 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. На долю столицы приходится 26,6% выданных в рамках программы ипотечных кредитов. Их объем составил 503,9 млрд рублей, передает ОТР.