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Политика8 ноября 2021 18:33

Спецпредставитель США по Афганистану прилетит в Москву 15 ноября 2021 года

МИД РФ и Томас Уэст продолжат работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Спецпредставитель США по Афганистану прилетит в Москву

Спецпредставитель США по Афганистану прилетит в Москву

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Афганистану Томас Уэст планирует посетить Москву 15 ноября 2021 года.

- Он будет здесь 15-го. Будем продолжать работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде 11-го, — сказал дипломат.

В ноябре текущего года Россия собирается направить в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи, а также организовать вывоз российских граждан обратным рейсом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане остается одним из самых сложных вопросов, отметив, что в стране сохраняется присутствие террористических группировок, таких как ИГИЛ*. По его словам, на данный момент необходимо помогать республике восстанавливать экономику, а также разморозить афганские активы.

*Запрещённая в России террористическая группировка