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Здоровье8 ноября 2021 18:38

Доктор Мясников назвал храп и неудобную позу во время сна причинами утренней головной боли

Врач охарактеризовал головную боль по утрам как «боль напряжения»
Мария ПАВЛОВА
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Доктор Мясников рассказал, почему по утрам болит голова.

Доктор Мясников рассказал, почему по утрам болит голова.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

О причинах утренней головной боли рассказал врач и телеведущий Александ Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он назвал головную боль по утрам «болью напряжения».

«Вы просто просыпаетесь с головной болью — это говорит о том, что это головная боль напряжения», — сказал Мясников.

Врач посоветовал обратить внимание на позу во время сна. Неудобная поза, неправильное положение шеи могут привести к головной боли, уточнил он. Также Мясников сказал, что голова утром может болеть из-за нарушения дыхания и храпа.

«Когда человек спит, особенно на спине, он храпит, а потом раз — он замолкает, потом жуткий всхрап, и опять. Вот это замолкание — это когда мягкое небо перекрывает вход в дыхательные пути на доли секунды и вызывает гипоксию», —рассказал доктор.

Храп, по словам Мясникова, препятствует нормальному поступлению кислорода в организм, а гипоксия вызывает головную боль.

Ранее Александр Мясников рассказал, почему витамин С в таблетка может быть опасным для человеческого организма. По его словам, частое применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках, поэтому Александр Мясников посоветовал вместо таблеток есть цитрусовые, богатые витамином С.