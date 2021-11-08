РФ и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба белорусского минэнерго сообщила, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

- Восьмого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 6 ноября сообщил, что Россия и Белоруссия на сегодняшний день не рассматривают переход на единую валюту. Он отметил, что даже в условиях пандемии коронавируса и российский, и белорусский рубль сохранили свою устойчивость и рассказал о преимуществах выхода на единую валютную систему. По словам Мезенцева, это позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования и не допускать отмывания денег, полученных незаконными путями.