Новый российский бронеавтомобиль «ВПК-Урал» показали на видео

Появилось видео нового российского бронеавтомобиля. Фото: кадр из видео.

Видеопрезентацию нового российского бронеавтомобиль «ВПК - Урал» показала на Facebook ООО «Военно-промышленная компания».

«ВПК-Урал» - автомобиль длиной 6 500 мм, шириной 2 550 мм, высотой 2 800 мм. Весит бронемобиль 14,5 тонн.

Новинка может служить платформой для создания целой линейки машин различного назначения. Так, на ее базе может быть оборудован командно-штабной автомобиль, на «ВПК-Урал» можно установить оборудование связи или радиоэлектронной борьбы. Может бронеавтомобиль трансформироваться и в военную «скорую помощь» для эвакуации раненых или травмированных военнослужащих – это позволяет сделать ее большой заброневой объем.

В 2020 году «ВПК-Урал» принял участие в масштабном стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

А вот здесь на kp.ru можно посмотреть видео испытаний российского легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» на Черном море.