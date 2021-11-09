В Сбере призвали тщательно обсудить ограничения на пользование рискованными финансовыми продуктами

Кирилл Царев. Фото: пресс-служба Сбера

Заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью kp.ru заявил о необходимости обсудить ограничения на пользование рискованными финансовыми продуктами.

По его словам, сейчас пользуются популярностью такие продукты как накопительное страхование жизни (НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и прочее, а это стимулирует граждан развивать финансовую грамотность.

- Ограничение на пользование новыми продуктами – это еще один вопрос, который требует очень тщательного обсуждения. Нужно просчитать степени риска по каждому из продуктов, в зависимости от этого принимать решения. Как правило, все же сложными продуктами пользуются люди, у которых есть существенные накопления и это, как правило, увязано с довольно высоким уровнем финансовой грамотности. Спрос на эти продукты растет, — сказал специалист.

Полный текст интервью зампреда правления Сбера Кирилла Царева читайте на сайте kp.ru 9 ноября в 09:00 по мск.