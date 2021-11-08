Швеция предложила Евросоюзу запретить неэкологичный майнинг криптовалют

Шведские чиновники заявили о неэкологичности майнинга криптовалюты. Фото: REUTERS

Главы двух шведских ведомств – Управления финансового надзора и Агентства по охране окружающей среды – сделали совместное заявление, в котором предложили запретить в Евросоюзе майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Заявление опубликовано на сайте Управления финансового надзора Швеции.

Proof-of-Work – алгоритм, при помощи которого проверяется подлинность транзакций криптовалюты. Это чрезвычайно ресурсоемкий процесс. Его используют большинство популярных криптовалют, в частности, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin.

Ученые подсчитали, что ежедневная добыча 900 биткоинов за год приводит к выбросу в атмосферу до 120 миллионов тонн углекислого газа, а на майнинг Bitcoin и Ethereum в год уходит такое количество электроэнергии, которым можно снабдить две Швеции.

Существует альтернатива алгоритму Proof-of-Work, для которой майнинг не требуется. Чтобы снизить вредное влияние добычи криптовалют на экологию, шведские чиновники предлагают также запретить развитие майнинга на территории страны и ввести ограничения для компаний, которые торгуют криптовалютой, добытой при помощи алгоритма Proof-of-Work.

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