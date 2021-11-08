Путин утвердил политику в сфере стратегического планирования в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики в сфере стратегического планирования в стране. Документ был опубликован на портале правовой информации.

- В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, — гласит текст документа.

Указ вступил в силу сегодня, 8 ноября 2021 года.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уияльмом Бернсом. Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин обсудил с главой ЦРУ двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике и обменялся мнениями по региональным конфликтам и вопросам кибербезопасности.