В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

На границе Белоруссии и Польши слышна стрельба Фото: REUTERS

Официальный представитель государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский сообщил о стрельбе на границе с Польшей.

- Стрельба слышна с польской стороны, — цитирует слова Бычковского РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что на польско-белорусской границе слышна стрельба.

Напомним, группы мигрантов, собравшихся у белорусско-польской границы, пытаются прорваться на территорию Польши силой. На опубликованных кадрах видно, что группа людей пытается проделать брешь в заграждении из колючей проволоки. Польские силовики несколько раз выпускают в сторону мигрантов газ. Пограничная стража Польши сообщает, что попытки мигрантов силой прорваться на территорию страны были неудачными.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что на польско-белорусской границе находятся от трех до четырех тысяч мигрантов.