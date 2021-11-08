В Сирии сообщили о ракетных ударах Израиля по провинциям Хомс и Тартус

Израиль нанес ракетные удары по двум сирийским провинциям Фото: REUTERS

Командование вооруженных сил Сирии сообщило, что Израиль нанес ракетные удары по территории страны. В результате этого двое военных получили ранения.

- Сегодня в 19:16 Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб, — гласит текст сообщения.

По информации агентства САНА, удары были нанесены по провинциям Хомс и Тартус.

В середине августа артиллерия Израиля подвергла ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенную у подножия оккупированных Голанских высот. Выпущенные израильской Армией обороны ракеты и снаряды упали возле населенного пункта Ходр. Информации о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях или материальном уроне не поступало.