Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС для возвращения на Землю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю.

На борту корабля находятся четыре человека — американцы Шейн Кимброу и Меган МакАртур, астронавт Европейского космического агентства Том Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Отстыковка прошла автоматически в 14:05 по времени восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Члены экипажа перебрались в аппарат за два часа до этого.

Предположительно, корабль приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида через восемь часов после отстыковки.

Ранее Меган МакАртур сообщил, что астронавты NASA не смогут посещать туалет по пути на Землю. Он согласился, что это неудобно, но члены экипажа готовы справиться с этим. По словам МакАртура, экипаж Crew Dragon не особо переживает по этому поводу и имеет «хороший план на этот случай».