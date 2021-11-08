Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание привлечь к ответственности киберпреступников

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что он выполнил свое обещание, которое во время июньского саммита в Женеве дал российскому коллеге Владимиру Путину – привлечь к ответственности киберпреступников.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», - говорится в заявлении Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты «задействуют все силы федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам» использовать интернет для вымогательства и другой противоправной деятельности, защитить американцев и американские интересы от киберугроз.

Байден добавил, что властям США «остается еще многое сделать» в этой сфере, но Вашингтон уже «предпринял важные шаги, чтобы укрепить нашу критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает нашей безопасности, и работать с союзниками и партнерами».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минфин США объявил о санкциях в отношении обвиняемых в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского.

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