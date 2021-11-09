Киев призвал власти Грузии перевести Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины передало в МИД Грузии ноту, в котором призвало перевести «голодающего» Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Внешнеполитическое ведомство выразило «разочарование» тем, что официальный Тбилиси не проинформировал Киев о госпитализации украинского гражданина.

«Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями», - говорится в заявлении украинского МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник стало известно, что объявившего голодовку Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Украинская сторона настаивала, чтобы его поместили в частную клинику, которую заключенный выбрал сам.

Ранее в пятницу, 5 ноября, в Минюсте Грузии рассказали, что «голодающий» нормально себя чувствует и даже ест, каши пьет соки. Позже пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как бывший президент страны, несмотря на голодовку, принимает пищу.

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