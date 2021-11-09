Россия возобновляет авиасообщение еще с несколькими странами, в том числе с Таиландом, Тунисом и Багамами

Россия со вторника формально возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией Фото: Иван ВИСЛОВ

Во вторник, 9 ноября, Россия формально возобновляет прерванное еще в прошлом году из-за пандемии авиасообщение еще с несколькими странами – Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Такое решение в середине октября принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Однако на сегодняшний день в Иран, Нидерланды, Норвегию и Швецию въезд для зарубежных туристов пока закрыт, поэтому наиболее привлекательными для россиян на данный момент выглядят выглядят Таиланд, Тунис, Багамы и Словения, отмечает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что иностранцам, которые сделали прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V», при посещении Словении не придется отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия и Австрия снимают все ограничения на авиасообщение: Что это значит для туристов

Гражданам РФ разрешён въезд в Австрию, в том числе и с целью туризма. Но от карантина освобождены только переболевшие коронавирусом (подробности).