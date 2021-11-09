Песков: Москва готова к переговорам в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате» – как к министерской встрече, так и на высшем уровне, однако нужно заранее подготовить совместный документ, а с этим у зарубежных коллег пока проблема.

«Россия готова к встрече министров и саммиту», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков напомнил, что именно об этом глава российского государства Владимир Путин говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне, 8 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что западные коллеги предлагали провести встречу в «нормандском формате» уже в четверг, 11 ноября, но Москва отклонила это предложение «прежде всего потому, что нам необходимо понять, какой будет результат, и насколько этот результат будет опираться выполнение Украиной всех предыдущих решений».