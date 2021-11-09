Россиянину и украинцу, которых США обвинили в киберпреступлениях, грозит более 100 лет тюрьмы

Минюст США назвал сроки заключения, которые могут грозить «хакерам» из России и Украины Фото: REUTERS

Россиянину и украинцу, которых США обвинили в киберпреступлениях, в случае признания их вины американским судом грозит более 100 лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США. Уточняется, что по совокупности обвинений гражданина России Евгения Полянина могут приговорить к 145 годам лишения свободы, а гражданина Украины Ярослава Васинского – к 115.

«Полянину и Васинскому предъявлены отдельные обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью компьютеров, нанесении ущерба защищенным компьютерам и сговоре с целью отмывания денег. Если они будут признаны виновными по всем обвинениям, то им грозит 145 лет и 115 лет тюрьмы соответственно», - цитирует сообщение американского Минюста ТАСС.

По версии юридического ведомства США, жертвами интернет-вымогателей стали по меньшей мере десять компаний в Штатах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минфин США объявил о санкциях в отношении обвиняемых в киберпреступлениях россиянина и украинца. Стоит отметить, что Васинский был арестован в октябре в Польше, а Полянин, по данным ФБР, может сейчас находиться в Барнауле.