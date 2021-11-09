Привитые «Спутником V» россияне могут предъявлять в Греции бумажный сертификат

Греция еще в июне одобрила въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» Фото: REUTERS

Россияне, привитые против коронавируса российской вакциной «Спутник V», при въезде в Грецию могут предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, поскольку греческое цифровое приложение не распознает QR-код нашего препарата. Об этом сообщил вечером 8 ноября на брифинге в министерстве здравоохранения страны генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Он отметил, что для распознавания цифрового сертификата вакцин «требуется сотрудничество с другими странами и многие страны не предоставляют «ключи», чтобы его можно было распознать».

«QR-код, используемый для «Спутника» или другой вакцины, – это не только наша работа, также должно быть сотрудничество другого государства. По крайней мере, мы в Греции являемся одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов», - подчеркнул представитель греческого Минздрава.

Он добавил, что цифровое приложение Греции «может читать больше QR-кодов», чем в других странах, по крайней мере, в некоторых государствах ЕС «кроме европейского сертификата, не читают другие QR-коды», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Греция еще в июне одобрила въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».