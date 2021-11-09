Россия и Египет официально возобновляют чартерное авиасообщение с 9 ноября 2021

Первым перевозчиком, который выполнит чартерный рейс в Египет, стала авиакомпания Nordwind Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 9 ноября 2021 года Россия и Египет официально возобновляют чартерное авиасообщение, которое было прервано более пяти лет назад.

Первым перевозчиком, который выполнит чартерный рейс в Египет, станет авиакомпания Nordwind, чей самолет уже вылетел на египетский курорт из Нижнего Новгорода в 00:30 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после крушения российского самолета на Синае. В январе 2018 года было принято решение о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир, однако чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом оставалось закрытым.

В начале июля 2021 года президент России отменил действие указа от 2015 года о запрете остальных полетов российских авиакомпаний на египетские курорты, в том числе и выполнение чартерных рейсов.