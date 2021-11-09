Цена биткоина впервые поднялась выше 67 тысяч долларов, обновив исторический рекорд

Цена биткоина впервые поднялась выше 67 тысяч долларов Фото: REUTERS

Цена биткоина снова начала стремительно расти. Так, в ходе торговой сессии в ночь на вторник, 9 ноября, стоимость самой популярной в мире виртуальной валюты выросла более чем на семь процентов и обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку 67 тысяч долларов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 02:25 (мск) вырос в цене на 7,5% — до 67,63 тысячи долларов. Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает высчитывающего среднюю цену более чем по двум десяткам различных бирж, за минувшие сутки биткоин дорожал на 7,29 процента — до 67,6 тысячи долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин говорил, что позитивный прогноз по росту биткоина пока оправдывается, и криптовалюта продолжает дорожать, однако вряд ли в этом году курс поднимется до 100 тысяч долларов.