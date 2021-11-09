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Политика9 ноября 2021 3:38

Блинкен и глава МИД Румынии договорились противостоять «агрессии России»

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 8 ноября в Вашингтоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в понедельник, 8 ноября, провели переговоры в Вашингтоне. Госдепартамент сообщил, что на этой встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о сотрудничестве в сферах обеспечения безопасности в Черном море и противодействия пресловутой «российской агрессии» в регионе.

«Госсекретарь дал высокую оценку Румынии как стойкому союзнику по НАТО, они договорились сотрудничать в вопросах безопасности в Черном море, а также в свете российской агрессии против Украины и других (стран – прим. ред.) на восточном фланге НАТО», - говорится в сообщении пресс-службы госдепа по итогам встречи Блинкена с главой румынского МИД.

Кроме того, сообщается, что собеседники также обсудили стратегическое партнерство Вашингтона и Бухареста в деле «укрепления связей в сфере обороны и энергетики, противодействия общим угрозам и вызовам» и «подтвердили свое желание повышать энергетическую безопасность Европы».