Роскомнадзор предложил запретить показ фильмов с сексуальными извращениями в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор предложил запретить в интернете показ фильмов с сексуальными извращениями Фото: ТАСС

Роскомнадзор предложил запретить в онлайн-кинотеатрах на территории страны показ фильмов и сериалов, в которых демонстрируются любые нетрадиционные сексуальные отношения.

Вопрос возможности ввести запрет на показ видеопродукции с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями» обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве, однако пока единого решения не принято, пишет газета «Ведомости».

«Это пока лишь предложения», - сказал изданию один из участников заседания.

Как пояснила газете сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. На сегодняшний день показ фильмов с подобными сценами, за исключением педофилии, в России допускается только под маркировкой «18+». Если новые ограничения будут одобрены, под их действие, например, погут попасть как «50 оттенков серого», «Миллиарды» и «Happy End».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Госдуме еще в самом начале весны призвали ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений.