Американские сенаторы-республиканцы выступили с новой инициативой о санкциях против «Северного потока – 2»

Американские сенаторы выступили с новой инициативой о санкциях против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Американские сенаторы из числа представителей Республиканской партии выступили с очередной идеей по поводу санкций против российского проекта «Северный поток – 2». Новая инициатива республиканцев предполагает введение ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам. Отмечается, что если предложенный группой сенаторов документ будет принят, не позднее чем через 15 дней после его вступления в силу президент США должен принять ограничительные меры в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Санкции предполагают заморозку активов на территории Соединенных Штатов, запрет на въезд в США, а также выдачу виз или аннулирование уже полученных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил американскую администрацию в бездействии по отношению к трубопроводу «Северный поток – 2».