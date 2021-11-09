Ракета-носитель с девятью спутниками, включая вьетнамский аппарат NanoDragon стартовала с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром во вторник, 9 ноября, Япония запустила на орбиту вьетнамский спутник NanoDragon. Ракета-носитель Epsilon-5 с девятью аппаратами – одним вьетнамским и восемью японскими, – стартовала с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима, трансляцию полета ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что запуск ракеты состоялся на пять минут позже запланированного, чтобы не создавать помехи пилотируемому кораблю Crew Dragon американской компании SpaceX, который в это же время возвращается на Землю с экипажем миссии Crew-2. К этому часу все находившиеся на борту Epsilon-5 спутники успешно выведены на заданные орбиты, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в понедельник, 8 ноября, американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС). На его борту возвращаются домой четыре человека: американцы Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.