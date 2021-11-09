На борту терпящего бедствие возле Находки контейнеровоза нет опасных грузов

Контейнеровоз с портом приписки в Панаме терпит бедствие у берегов Приморья. Фото: «КП – Владивосток»

На борту терпящего бедствие возле берегов Находки контейнеровоза Rise Shine опасных грузов нет, а экипажу судна ничего не угрожает. Об этом утром во вторник, 9 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается», - написал глава региона.

Олег Кожемяко добавил, что начать операцию спасения членов команды контейнеровоза Rise Shine «станет возможно, как только стихнет волнение моря». По последним данным МЧС, судно переломилось пополам. Однако, хоть пока разлива топлива нет, «решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, у берегов Приморья терпит бедствие судно с портом приписки в Панаме, на борту которого находится экипаж из 14 человек. Контейнеровоз сел на мель в районе мыса Козина.